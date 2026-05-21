Os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) se reúnem em assembleia decisiva na manhã desta quinta-feira (21), às 7h, para deliberar sobre a retomada da greve. A paralisação da categoria havia sido iniciada em 13 de abril e suspensa após 10 dias, fruto de audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), em Campinas.

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Na ocasião, foi estabelecido um prazo para que a Urbam apresentasse um estudo de impacto financeiro. O objetivo era avaliar a aplicação de correções no vale-transporte, no vale-refeição e nos salários, buscando a equiparação dos valores aos pagos atualmente aos servidores municipais.

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