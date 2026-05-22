Uma tentativa de estupro dentro de uma residência terminou com um homem morto pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (22), no bairro Santa Tereza, em Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, o homem invadiu a casa de uma mulher, tentou cometer violência sexual, a agrediu com golpes de faca e acabou baleado após avançar contra policiais militares durante a abordagem.

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