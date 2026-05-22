Uma tentativa de estupro dentro de uma residência terminou com um homem morto pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (22), no bairro Santa Tereza, em Taubaté.
Segundo a Polícia Civil, o homem invadiu a casa de uma mulher, tentou cometer violência sexual, a agrediu com golpes de faca e acabou baleado após avançar contra policiais militares durante a abordagem.
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O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica e causou tensão entre moradores do bairro Santa Tereza, em Taubaté, no início da manhã desta sexta-feira.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Januário Moreira de Tolêdo. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram vizinhos e familiares desesperados após os pedidos de socorro da vítima.
Testemunhas relataram que a mulher havia sido atacada dentro da própria residência por um homem identificado como Peterson de Toledo Floriano, de 20 anos, morador da região.
Mulher foi agredida dentro do quarto
De acordo com o registro policial, o suspeito estaria sob efeito de álcool e drogas quando invadiu a casa da vítima.
Ainda conforme o BO, ele entrou no quarto da mulher e tentou praticar atos de natureza sexual mediante violência. A vítima reagiu e começou a gritar por ajuda.
Durante a agressão, a mulher sofreu ferimentos na cabeça e no rosto. Ela foi socorrida por familiares e vizinhos e levada para a UPA Cecap, onde permaneceu internada.
Por envolver possível crime sexual, a identidade da vítima será preservada.
Suspeito morreu após confronto com policiais
Após colherem as primeiras informações, os policiais militares seguiram até a casa do suspeito.
Segundo o boletim de ocorrência, Peterson recebeu os agentes armado com uma faca e teria avançado contra os policiais na tentativa de atacá-los e fugir do local.
Diante da ameaça, um dos PMs efetuou disparos contra o homem. O suspeito chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia Civil aponta legítima defesa
A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, legítima defesa e estupro tentado. No despacho, o delegado afirmou que, inicialmente, os elementos indicam que o policial agiu para repelir uma agressão iminente.
A pistola Glock calibre .40 usada na ocorrência foi apreendida para perícia, assim como o celular do suspeito.
A Polícia Técnico-Científica realizou perícia na residência e também no local do confronto.
Investigação continua
Apesar da morte do suspeito extinguir eventual responsabilização criminal dele, a Polícia Civil informou que a investigação continuará para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.
Os investigadores devem reunir laudos médicos, perícias, depoimentos de testemunhas e imagens que possam ajudar a reconstruir a dinâmica dos fatos.