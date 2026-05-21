Devido a atrasos no cronograma, a Prefeitura de São José dos Campos deve prorrogar, mais uma vez, o prazo para conclusão de obras viárias na região da Avenida Sebastião Gualberto.

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Iniciadas em 22 de janeiro de 2024, as obras tinham previsão de entrega para 21 de janeiro de 2026, mas alcançaram somente 53,78% até essa data, o que levou a uma primeira prorrogação, por mais cinco meses.