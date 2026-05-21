Devido a atrasos no cronograma, a Prefeitura de São José dos Campos deve prorrogar, mais uma vez, o prazo para conclusão de obras viárias na região da Avenida Sebastião Gualberto.
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Iniciadas em 22 de janeiro de 2024, as obras tinham previsão de entrega para 21 de janeiro de 2026, mas alcançaram somente 53,78% até essa data, o que levou a uma primeira prorrogação, por mais cinco meses.
Esse novo prazo termina em 21 de junho. No entanto, faltando um mês para a data, a obra está com somente 77,53% de execução. Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que o contrato deve sofrer nova prorrogação, dessa vez até o fim do ano.
"O prazo contratual vigente precisou ser reavaliado em razão dos trâmites administrativos e/ou judiciais relacionados à liberação das áreas desapropriadas e necessárias à sequência dos serviços. Como essas negociações já se encontram em fase final de conclusão, a prorrogação do contrato está em análise, com estimativa de extensão até o final do ano, devendo a nova previsão de conclusão dos serviços ser formalizada no termo aditivo de prorrogação da vigência contratual".
Inicialmente, o pacote de obras custaria R$ 79,8 milhões, mas em agosto de 2025 o valor foi reajustado para R$ 82,3 milhões. "A Prefeitura reforça que a obra é estratégica para a melhoria da mobilidade urbana na região, com ampliação da capacidade viária, mais fluidez no trânsito e mais segurança para motoristas e pedestres", afirmou o município.
Pacote de obras foi desidratado antes da licitação
A Avenida Sebastião Gualberto é o principal acesso às regiões norte e leste da cidade. Inicialmente, na campanha de 2020, o então prefeito Felicio Ramuth (MDB) prometeu "fazer o projeto para o rebaixamento da linha do trem na Avenida Sebastião Gualberto" para integrar a região central ao Parque da Cidade, mas a proposta foi abortada posteriormente.
Em abril de 2023, já no governo Anderson Farias (PSD), a Prefeitura anunciou que o pacote de obras custaria até R$ 200 milhões. Mas, até a licitação ser aberta, em agosto daquele ano, o projeto acabou desidratado. As obras que deixaram de integrar o pacote foram: demolição e reconstrução do Viaduto dos Expedicionários e suas alças de acesso às avenidas Sebastião Gualberto e São José; demolições e construção de alça de retorno da Avenida Rui Barbosa para a Avenida Olívio Gomes; e readequação das alças de retorno do viaduto Professor Everardo Passos.
Das obras que permaneceram no pacote, uma consiste na criação de uma terceira faixa de rolamento em ambos os sentidos da via e da Avenida João Marson até o cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek. Um túnel de cerca de 100 metros foi construído embaixo da Avenida Sebastião Gualberto, ligando a Avenida Teotônio Vilela à região norte. O Anel Viário terá uma faixa de acomodação para acesso direto ao túnel.
Também será construído um viaduto de cerca de 260 metros de extensão, que vai ligar as avenidas João Marson e Florestan Fernandes (Anel Viário) no sentido região sul. A Sebastião Gualberto ganhará uma nova alça de acesso que ligará a via à Avenida Olivo Gomes, o que eliminará a necessidade de conversão pela Rua Sebastião Felício, um dos trechos de congestionamento.