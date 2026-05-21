Por entender que há "possível fraude estruturada ao procedimento licitatório", "risco concreto de dano ao erário" e "indícios de atuação coordenada entre agentes públicos e particulares", o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Taubaté se abstenha de concluir o certame aberto para contratar um novo sistema informatizado de gestão pública, que seria usado também pelos outros órgãos da administração direta e indireta do município, o que inclui Unitau (Universidade de Taubaté), fundações universitárias, IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) e Câmara.

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A recomendação foi expedida após o MP receber uma denúncia de supostas irregularidades no pregão eletrônico, que previa custo máximo de R$ 31,7 milhões ao longo de cinco anos (R$ 6,3 milhões por ano) - esse custo seria dividido pelos órgãos da administração direta e indireta do município.