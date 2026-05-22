Vídeo mostra cenas da exposição “Between Utopias and Abyss” (“Entre utopias e abismos”), da artista visual Pàulla Scàvazzini, 35 anos, de São José dos Campos, atualmente aberta em Nova York, nos Estados Unidos.

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A artista vive um dos momentos mais importantes da carreira, com três exposições simultâneas: duas em Nova York — uma delas com repercussão no jornal The New York Times — e outra no Rio de Janeiro.