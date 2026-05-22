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ARTES VISUAIS

VÍDEO: Veja a exposição da joseense Pàulla Scàvazzini em NY

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Érika Garrido
Pàulla Scàvazzini trabalha em obra para exposição em NY
Pàulla Scàvazzini trabalha em obra para exposição em NY

Vídeo mostra cenas da exposição “Between Utopias and Abyss” (“Entre utopias e abismos”), da artista visual Pàulla Scàvazzini, 35 anos, de São José dos Campos, atualmente aberta em Nova York, nos Estados Unidos.

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A artista vive um dos momentos mais importantes da carreira, com três exposições simultâneas: duas em Nova York — uma delas com repercussão no jornal The New York Times — e outra no Rio de Janeiro.

A principal exposição internacional acontece na Kaliner Gallery, com a mostra “Between Utopias and Abyss”, dividida com a artista americana Austin Fields e curadoria de Maryana Kaliner.

Em cartaz até 31 de maio, a exposição reúne telas e intervenções de grandes dimensões que transformam flores, folhas e vasos em gestos abstratos carregados de intensidade.

Além da mostra na galeria nova-iorquina, ela também esteve na residência artística, trabalhando em estúdio na Residency Unlimited, em parceria com a Art Inbrackets.

Paralelamente, a artista joseense inaugura, no dia 27 de maio, uma exposição individual no Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro, batizada de “Língua de Fogo” e com curadoria de Shannon Botelho.

Leia mais: Artista de SJC conquista Nova York e é destaque no New York Times

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