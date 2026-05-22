Vídeo mostra cenas da exposição “Between Utopias and Abyss” (“Entre utopias e abismos”), da artista visual Pàulla Scàvazzini, 35 anos, de São José dos Campos, atualmente aberta em Nova York, nos Estados Unidos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A artista vive um dos momentos mais importantes da carreira, com três exposições simultâneas: duas em Nova York — uma delas com repercussão no jornal The New York Times — e outra no Rio de Janeiro.
A principal exposição internacional acontece na Kaliner Gallery, com a mostra “Between Utopias and Abyss”, dividida com a artista americana Austin Fields e curadoria de Maryana Kaliner.
Em cartaz até 31 de maio, a exposição reúne telas e intervenções de grandes dimensões que transformam flores, folhas e vasos em gestos abstratos carregados de intensidade.
Além da mostra na galeria nova-iorquina, ela também esteve na residência artística, trabalhando em estúdio na Residency Unlimited, em parceria com a Art Inbrackets.
Paralelamente, a artista joseense inaugura, no dia 27 de maio, uma exposição individual no Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro, batizada de “Língua de Fogo” e com curadoria de Shannon Botelho.
Leia mais: Artista de SJC conquista Nova York e é destaque no New York Times