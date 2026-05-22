A trajetória da artista visual Pàulla Scàvazzini começou muito antes das galerias de Nova York (EUA), dos convites internacionais e da repercussão no The New York Times, o maior jornal do mundo.

Essa história começou em uma sala simples de pintura no Tênis Clube de São José dos Campos, entre tintas, telas e colegas décadas mais velhas do que ela.

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