A artista visual Pàulla Scàvazzini, 35 anos, de São José dos Campos, vive um dos momentos mais importantes da carreira. Neste mês de maio, obras criadas por ela estão em três exposições simultâneas: duas em Nova York — uma delas com repercussão no jornal The New York Times — e outra no Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A principal exposição internacional acontece na Kaliner Gallery, com a mostra “Between Utopias and Abyss” (“Entre utopias e abismos”), dividida com a artista americana Austin Fields e curadoria de Maryana Kaliner.