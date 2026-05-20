A cidade de Taubaté lidera o ranking de mortes e casos de dengue na região, com três óbitos confirmados e seis em investigação. São 2.193 casos confirmados da doença, segundo o governo estadual.

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Entre as vítimas da doença em Taubaté está a adolescente Gabriella Caroline Custódio, de 13 anos. Ela morreu no dia 8 de abril, após passar mal e procurar atendimento no serviço municipal de saúde desde o começo de abril.