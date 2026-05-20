A cidade de Taubaté lidera o ranking de mortes e casos de dengue na região, com três óbitos confirmados e seis em investigação. São 2.193 casos confirmados da doença, segundo o governo estadual.
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Entre as vítimas da doença em Taubaté está a adolescente Gabriella Caroline Custódio, de 13 anos. Ela morreu no dia 8 de abril, após passar mal e procurar atendimento no serviço municipal de saúde desde o começo de abril.
A menina era moradora do bairro Residencial Estoril. A confirmação da causa da morte ocorreu após a conclusão dos exames laboratoriais, divulgados no dia 30 de abril.
“Minha irmã não era só mais um número”, disse Larissa, irmã de Gabriella, em relato emocionado publicado nas redes sociais.
Antes da adolescente, um homem de 80 anos, morador do Jardim Gurilândia, foi a primeira morte por dengue confirmada em Taubaté. Ele morreu em 5 de abril e o óbito foi confirmado oficialmente no dia 23 do mesmo mês.
Nessa terça-feira (19), a Prefeitura de Taubaté confirmou a terceira morte por dengue no município em 2026. A vítima é um homem de 54 anos, morador do Residencial Estoril.
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Mortes suspeitas
Entre as seis mortes suspeitas em Taubaté, que aguardam confirmação laboratorial para a dengue, destacam-se duas perdas que comoveram a cidade.
A jovem Kaliene Aparecida Scarpa da Silva, 21 anos, morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Taubaté.
Moradora do Parque Três Marias, Kaliene é descrita pela família como uma jovem "doce, alegre e cheia de vida”. A Prefeitura de Taubaté apura o caso.
Outra morte em investigação é a de Renata Moraes Xavier Oliveira, 41 anos, que morreu em Taubaté na noite dessa terça-feira (19). A suspeita é que a morte tenha sido provocada pelo vírus da dengue.
Renata é filha do ex-jogador de futebol Reinaldo Xavier, que marcou época com as camisas de Taubaté, Palmeiras, Atlético Mineiro e Juventus nos anos 1980, Renata era conhecida pela alegria, carisma e dedicação à família.
Segundo comunicado divulgado pela família, o velório teve início às 3h desta quarta-feira (20), na Capela 3 do Velório e Crematório São Benedito, na rua Emílio Winther, no Centro de Taubaté.
A morte de Renata gerou manifestações de solidariedade em diferentes perfis e grupos da cidade. Amigos, familiares e admiradores seguem prestando homenagens aos pais, filhos, marido, irmã e demais parentes neste momento de despedida.
Números da dengue na região
O Vale do Paraíba chegou a 7 mortes por dengue desde o começo do ano, com óbitos registrados em quatro cidades. Há mortes confirmadas em Taubaté (3), Jacareí (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).
O número de mortes suspeitas passou de 7 para 14. Os casos aguardam exames para confirmar morte por dengue. O total de casos confirmados da doença chegou a 6.551 na região, com mais 2.675 ainda em investigação.
A Prefeitura de Jacareí confirmou duas mortes por dengue, sendo a primeira em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro. A vítima foi um homem de 63 anos com doenças preexistentes.
A segunda morte foi confirmada em 7 de abril, de um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março. A cidade tem 2.074 casos confirmados da doença.
São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. Há ainda três mortes suspeitas. O município contabiliza 732 casos da doença.
Tremembé tem uma morte confirmada, de um paciente acima de 80 anos, além de 504 casos confirmados.