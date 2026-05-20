Um crime bárbaro.

Jefferson Altino de Oliveira, de 38 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa na área rural de Caçapava, em um crime brutal investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).

O corpo foi localizado pelo próprio pai da vítima na noite de terça-feira (19), horas antes de o carro roubado pelos criminosos ser encontrado abandonado em São José dos Campos.