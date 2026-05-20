Um crime bárbaro.
Jefferson Altino de Oliveira, de 38 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa na área rural de Caçapava, em um crime brutal investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).
O corpo foi localizado pelo próprio pai da vítima na noite de terça-feira (19), horas antes de o carro roubado pelos criminosos ser encontrado abandonado em São José dos Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência, Jefferson foi encontrado caído no chão da residência, na Rua Rubens Contier de Freitas Filho, amarrado, amordaçado e com sinais de agressão. O imóvel estava completamente revirado, com vestígios de sangue nas paredes e indícios de luta corporal.
A Polícia Civil registrou o caso como roubo de veículo com resultado morte.
Carro roubado apareceu em São José
Horas após o crime, guardas civis municipais localizaram o GM/Corsa Hatch Maxx preto da vítima abandonado na Rua José Pirk, na Vila Tupi, em São José dos Campos.
O veículo foi encontrado por volta das 22h43 e passou por perícia durante a madrugada desta quarta-feira (20). Depois dos trabalhos do Instituto de Criminalística, o carro foi entregue ao cunhado de Jefferson, já que, segundo o boletim policial, o pai da vítima não tinha condições emocionais de receber o automóvel.
A localização do veículo é considerada peça-chave para a investigação. A expectativa é que o carro possa revelar vestígios capazes de ajudar na identificação dos autores do crime.
Câmeras registraram movimentação suspeita
Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram Jefferson chegando à residência durante a madrugada acompanhado de duas mulheres, dirigindo o próprio carro.
Pouco tempo depois, outros dois homens também teriam ido até o imóvel.
Ainda segundo o registro policial, por volta das 6h40 os suspeitos deixaram a casa. A vítima, porém, não aparece saindo nas imagens.
Investigação tenta identificar criminosos
A Polícia Civil trabalha agora para identificar todos os envolvidos no crime. Peritos recolheram materiais na residência e no carro encontrado em São José.
Além das imagens de câmeras, os investigadores também devem ouvir testemunhas e analisar possíveis digitais, vestígios biológicos e objetos deixados pelos criminosos.
Até o momento, ninguém foi preso.