Um crime de latrocínio em Caçapava é investigado pela Polícia Civil após um homem ter sido encontrado amarrado, amordaçado e morto dentro de uma casa, na área rural da cidade.

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A vítima foi identificada como Jefferson Altino de Oliveira, 38 anos. O carro dele foi levado e depois localizado abandonado em São José dos Campos.