20 de maio de 2026
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LATROCÍNIO

Homem é encontrado amarrado, amordaçado e morto em Caçapava

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Jefferson Altino de Oliveira, 38 anos
Vítima foi identificada como Jefferson Altino de Oliveira, 38 anos

Um crime de latrocínio em Caçapava é investigado pela Polícia Civil após um homem ter sido encontrado amarrado, amordaçado e morto dentro de uma casa, na área rural da cidade.

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A vítima foi identificada como Jefferson Altino de Oliveira, 38 anos. O carro dele foi levado e depois localizado abandonado em São José dos Campos.

O caso foi registrado na noite de terça-feira (19), na rua Rubens Contier de Freitas Filho, na área rural de Caçapava. A ocorrência consta no boletim como roubo de veículo com resultado morte.

Pai desconfiou após falta de contato

Segundo o registro policial, o pai da vítima foi até o imóvel por volta das 18h, após ficar sem contato com o filho desde o domingo anterior. Ao chegar à residência, encontrou a porta aberta e Jefferson caído no chão, já sem sinais vitais.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi localizado com sinais de agressão, amarrado e amordaçado. O interior da casa estava revirado. A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190.

A equipe policial preservou o local para perícia. A Polícia Científica e equipe especializada de local de homicídio estiveram na residência para os levantamentos iniciais.

Casa com sinais de luta corporal

A perícia apontou ambiente em desordem, objetos espalhados pelo chão, sinais compatíveis com possível luta corporal e vestígios de sangue em paredes. O boletim também relata que não foram identificados sinais aparentes de arrombamento.

Imagens de câmeras de segurança da vizinhança devem ajudar a Polícia Civil na investigação. Conforme o boletim, durante a madrugada, a vítima chegou ao imóvel dirigindo um GM/Corsa preto, acompanhada por duas mulheres.

As imagens também teriam registrado um homem chegando de bicicleta e, depois, a chegada de outro indivíduo. Por volta das 6h40, os suspeitos deixaram o local. A saída da vítima não foi visualizada.

A apuração inicial indica possível participação de mais de uma pessoa. Os autores ainda aparecem no boletim como desconhecidos.

A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras, vestígios colhidos no imóvel, dados do veículo recuperado e informações sobre as pessoas que estiveram com a vítima antes da morte.

O boletim relata ainda a existência de dizeres ameaçadores escritos em uma parede, aparentemente assinados como “Pablo” ou “Paolo”. A autoria e a finalidade da mensagem devem ser apuradas durante a investigação. O caso foi encaminhado para apreciação do delegado titular de Caçapava.

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