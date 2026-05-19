De uma pequena banca no Mercado Municipal de São José dos Campos para uma operação milionária com planos internacionais.

A trajetória da empresária Rebeca Soares, fundadora da Doces da Rebeka, é uma história de empreendedorismo marcada por superação, crescimento acelerado e persistência diante das dificuldades.

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