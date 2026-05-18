De uma pequena banca no Mercado Municipal a um investimento de R$ 11 milhões. A história de Rebeca Soares reúne alguns ingredientes comuns às grandes trajetórias empreendedoras: trabalho, resiliência e capacidade de recomeçar diante das dificuldades. Agora, a empresária inicia um novo capítulo em São José dos Campos, cidade onde a jornada começou.

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A Doces da Rebeka vai instalar sua nova operação no município, com um plano de expansão que prevê quadruplicar a produção, ampliar a geração de empregos e abrir caminho para novos mercados, inclusive internacionais.