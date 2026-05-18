A Câmara de Taubaté deve votar nessa terça-feira (19) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o programa +Saúde Taubaté. O texto é o segundo item da pauta da sessão ordinária.

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O projeto do município é inspirado no programa Agora Tem Especialistas, lançado em maio de 2025 pelo governo federal, que permite a contratação de serviços de saúde em clínicas particulares em troca do abatimento de dívidas dessas empresas com o poder público.