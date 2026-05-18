A cidade de Cruzeiro iniciou a semana em luto após a confirmação da morte de Radja Gouvêa Pinheiro, de 14 anos, nesta segunda-feira (18). A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e moradores do município.
Radja era filha do ex-vereador Nelson Pinheiro Jr., conhecido como “Gordo da Vila Batista”. Em razão da perda, a Câmara Municipal de Cruzeiro publicou uma nota de pesar lamentando a morte precoce da adolescente.
No comunicado, o Legislativo destacou que a partida de Radja deixou um sentimento de tristeza na cidade, especialmente entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com a jovem.
A Câmara também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento de dor.
Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento.