Fila
Mais de 51 mil pacientes aguardam por consulta com médicos especialistas na rede municipal de saúde de Taubaté. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Neneca (PDT).
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Espera
As maiores filas são para oftalmologia (10.780 pacientes), otorrinolaringologia (7.522), cardiologia adulto (7.472), gastroenterologia adulto (5.027) e endocrinologia adulto (3.748).
Especialidades
Das 22 especialidades citadas na resposta, apenas cinco não têm fila de espera: cardiologia infantil, dermatologia infantil, mastologia, pneumologia adulto e pneumologia infantil.
Demora
Na fila de neurologia infantil, há pacientes aguardando desde janeiro de 2023. Na fila de cardiologia adulto, há pacientes esperando desde maio de 2024. De geriatria e otorrino, há pacientes na fila desde junho de 2024. Nas demais especialistas, a espera é desde 2025.
Solução
Na resposta ao requerimento, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que a Secretaria de Saúde "está realizando estudos e planejamento orçamentário para a realização de mutirões" e que uma equipe da Policlínica vem fazendo triagens nas filas, "com objetivo de confirmar se os pacientes ainda necessitam do recurso e excluir da fila os que não necessitam mais do recurso, acarretando na redução das filas de espera".