11 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPERA DE ATÉ 3 ANOS

Mais de 51 mil aguardam por consulta com especialista em Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Prefeitura informou à Câmara que tempo de espera para atendimento chega a ultrapassar 3 anos; maiores filas são para oftalmologia, otorrino, cardiologia adulto, gastro adulto e endocrinologia adulto
Prefeitura informou à Câmara que tempo de espera para atendimento chega a ultrapassar 3 anos; maiores filas são para oftalmologia, otorrino, cardiologia adulto, gastro adulto e endocrinologia adulto

Fila
Mais de 51 mil pacientes aguardam por consulta com médicos especialistas na rede municipal de saúde de Taubaté. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Neneca (PDT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Espera
As maiores filas são para oftalmologia (10.780 pacientes), otorrinolaringologia (7.522), cardiologia adulto (7.472), gastroenterologia adulto (5.027) e endocrinologia adulto (3.748).

Especialidades
Das 22 especialidades citadas na resposta, apenas cinco não têm fila de espera: cardiologia infantil, dermatologia infantil, mastologia, pneumologia adulto e pneumologia infantil.

Demora
Na fila de neurologia infantil, há pacientes aguardando desde janeiro de 2023. Na fila de cardiologia adulto, há pacientes esperando desde maio de 2024. De geriatria e otorrino, há pacientes na fila desde junho de 2024. Nas demais especialistas, a espera é desde 2025.

Solução
Na resposta ao requerimento, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que a Secretaria de Saúde "está realizando estudos e planejamento orçamentário para a realização de mutirões" e que uma equipe da Policlínica vem fazendo triagens nas filas, "com objetivo de confirmar se os pacientes ainda necessitam do recurso e excluir da fila os que não necessitam mais do recurso, acarretando na redução das filas de espera".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários