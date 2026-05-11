Fila

Mais de 51 mil pacientes aguardam por consulta com médicos especialistas na rede municipal de saúde de Taubaté. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Neneca (PDT).

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Espera

As maiores filas são para oftalmologia (10.780 pacientes), otorrinolaringologia (7.522), cardiologia adulto (7.472), gastroenterologia adulto (5.027) e endocrinologia adulto (3.748).