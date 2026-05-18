A SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores da rede estadual para o ano letivo de 2027.
A seleção contempla municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, incluindo cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba e Ubatuba.
O processo seletivo tem como objetivo formar cadastro reserva de professores para atuação nos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual, além de credenciar candidatos interessados no PEI (Programa de Ensino Integral).
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Requisitos e provas
As vagas exigem formação em licenciatura plena, pedagogia, magistério ou cursos equivalentes, dependendo da área escolhida. O edital também permite a participação de estudantes de licenciatura e profissionais com bacharelado ou tecnólogo em determinadas disciplinas.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 16 de agosto de 2026 e serão aplicadas em municípios-sede espalhados pelo estado de São Paulo. O exame terá 40 questões de múltipla escolha, além de etapas de prova prática em formato de videoaula e avaliação de títulos.
Inscrições e vencimentos
De acordo com o edital, as inscrições começam às 16h desta segunda-feira (18) e seguem até às 16h do dia 18 de junho de 2026, exclusivamente pela internet.
A taxa de inscrição é de R$ 100. Há previsão de isenção para doadores de sangue, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, além de desconto de 50% para estudantes desempregados ou com baixa renda.
A remuneração para jornada de 40 horas semanais será de R$ 5.565, com pagamento proporcional para cargas horárias menores. Já os docentes que atuarem no Programa Ensino Integral deverão cumprir regime de dedicação exclusiva.
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As inscrições e o edital completo estão disponíveis no portal oficial da Fundação Getulio Vargas, organizadora do processo seletivo.