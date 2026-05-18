A SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores da rede estadual para o ano letivo de 2027.

A seleção contempla municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, incluindo cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba e Ubatuba.

O processo seletivo tem como objetivo formar cadastro reserva de professores para atuação nos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual, além de credenciar candidatos interessados no PEI (Programa de Ensino Integral).