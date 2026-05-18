Morreu Lívia Couto Cardoso, aos 24 anos, em Jacareí. A informação foi divulgada em comunicado de falecimento compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (18).

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Segundo a publicação, Lívia nasceu em 14 de fevereiro de 2002 e morreu nesta segunda. A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela.