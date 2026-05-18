Morreu Lívia Couto Cardoso, aos 24 anos, em Jacareí. A informação foi divulgada em comunicado de falecimento compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (18).
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Segundo a publicação, Lívia nasceu em 14 de fevereiro de 2002 e morreu nesta segunda. A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela.
Nas redes sociais, mensagens de despedida destacaram a forma carinhosa como Lívia era lembrada. Amigos e conhecidos lamentaram a perda e prestaram solidariedade à família.
“Que Deus conforte a família tão linda, era educada, mimo de menina. Tive prazer em conhecer ela”, escreveu uma internauta.
Outra mensagem destacou a força de Lívia durante sua trajetória.
“Você lutou como uma verdadeira guerreira. Agora, o seu descanso é nos braços de Deus. Descanse em paz, Lívia”, publicou uma amiga.
As últimas homenagens serão realizadas no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, na ua Alzira Pires de Moraes, 137, no Jardim América.
A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (19), das 6h às 13h. O sepultamento será realizado no Cemitério Campo da Saudade.