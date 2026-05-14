Seis meses após o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que o município alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais, a Prefeitura de São José dos Campos irá retomar a discussão para a elaboração de uma nova norma nesse sentido, mas dessa vez com um recuo: sem mexer nas áreas verdes - pela nova proposta, apenas as áreas institucionais poderiam ter a destinação alterada.

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A nova proposta será debatida em cinco audiências públicas, entre essa quinta-feira (14) e a próxima quinta-feira (21). Os eventos serão realizados sempre a partir das 18h30, na Casa do Idoso Leste (dia 14), na Casa do Idoso Centro (dia 15), na Casa do Idoso Sul (dia 18), na Casa do Idoso Norte (dia 19) e na Escola Municipal Sebastiana Cobra (dia 21).