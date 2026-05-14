Um jovem de 19 anos foi esfaqueado em São José dos Campos em uma tentativa de homicídio, que mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira (14). Ele foi socorrido por terceiros após ser atingido por golpes de faca nas imediações da rua Vicente Leporace, no bairro Vila Dirce, na região norte da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma vítima de esfaqueamento. Ao chegar ao endereço indicado, a equipe recebeu a informação de que o jovem já havia sido levado à Unidade de Pronto Atendimento do Alto da Ponte.
Na unidade de saúde, os policiais foram informados de que a vítima apresentava lesões perfurocortantes compatíveis com golpe de arma branca. O registro cita perfurações nas costas e na região da clavícula. Por causa da gravidade, o jovem precisou de atendimento hospitalar especializado.
O boletim aponta que a vítima não conseguiu prestar depoimento naquele momento, devido ao estado clínico. A mãe do jovem relatou aos policiais que, antes do caso, estava em casa ingerindo bebida alcoólica na companhia de uma mulher. Depois, teria ido repousar, enquanto o filho permaneceu no local com a mesma pessoa.
Ainda conforme o registro, a mãe disse que foi acordada pelo próprio filho, já ferido, pedindo socorro e afirmando que havia sido atingido por golpes de faca. A mulher citada no relato foi indicada como possível responsável pelo ataque, mas a testemunha não presenciou a dinâmica da agressão.
Investigação
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio tentado. A suspeita não havia sido localizada até o fechamento do boletim.
O instrumento usado no crime não foi apresentado à polícia. O boletim também informa que o local não foi preservado, o que prejudicou o exame pericial emergencial. Mesmo assim, por causa da gravidade do caso, a perícia deve ser acionada para comparecer ao endereço.
As testemunhas cadastradas no registro devem ser ouvidas posteriormente. A investigação também deve buscar novos elementos para esclarecer a dinâmica do crime, localizar a suspeita e confirmar as circunstâncias da agressão.