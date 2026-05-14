Um jovem de 19 anos foi esfaqueado em São José dos Campos em uma tentativa de homicídio, que mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira (14). Ele foi socorrido por terceiros após ser atingido por golpes de faca nas imediações da rua Vicente Leporace, no bairro Vila Dirce, na região norte da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma vítima de esfaqueamento. Ao chegar ao endereço indicado, a equipe recebeu a informação de que o jovem já havia sido levado à Unidade de Pronto Atendimento do Alto da Ponte.