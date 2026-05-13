A morte de Giovanna Madona Guimarães, estudante do 5º semestre noturno de Biomedicina da Unitau (Universidade de Taubaté) gerou comoção entre colegas, professores, familiares e integrantes da comunidade acadêmica.

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A informação foi divulgada por meio de notas de pesar publicadas pelo Departamento de Saúde e Biotecnologia da Unitau e pela Associação Atlética Acadêmica de Biomedicina de Taubaté. A causa da morte não foi informada.