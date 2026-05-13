13 de maio de 2026
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LUTO

Adeus, Gi: estudante de Biomedicina da Unitau morre em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Giovanna Madona Guimarães
Giovanna Madona Guimarães

A morte de Giovanna Madona Guimarães, estudante do 5º semestre noturno de Biomedicina da Unitau (Universidade de Taubaté) gerou comoção entre colegas, professores, familiares e integrantes da comunidade acadêmica.

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A informação foi divulgada por meio de notas de pesar publicadas pelo Departamento de Saúde e Biotecnologia da Unitau e pela Associação Atlética Acadêmica de Biomedicina de Taubaté. A causa da morte não foi informada.

Em nota, o Departamento de Saúde e Biotecnologia lamentou o falecimento da aluna e manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de turma e professores.

“Sua presença fará falta na nossa comunidade acadêmica. Que sua memória seja guardada com carinho por todos que compartilharam com ela essa trajetória”, destacou a publicação.

A Associação Atlética Acadêmica de Biomedicina também prestou homenagem à estudante e ressaltou a lembrança deixada por Giovanna entre aqueles que conviveram com ela.

“Que sua história, seu sorriso e sua memória permaneçam para sempre vivos entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, publicou a entidade.

Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas lamentaram a perda e compartilharam mensagens de carinho.  “Minha sobrinha linda, um futuro brilhante pela frente... sua missão continua em outro plano agora", escreveu um familiar.

O curso de Biomedicina da Unitau desejou força e conforto aos familiares, amigos e a todos que conviviam com Giovanna neste momento de dor.

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