A morte de Giovanna Madona Guimarães, estudante do 5º semestre noturno de Biomedicina da Unitau (Universidade de Taubaté), mergulhou familiares, amigos e colegas em uma onda de tristeza e comoção nas redes sociais.

Conhecida carinhosamente como “Gigi”, a jovem recebeu dezenas de homenagens marcadas por mensagens de amor, saudade e despedida.

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