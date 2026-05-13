A morte de Giovanna Madona Guimarães, estudante do 5º semestre noturno de Biomedicina da Unitau (Universidade de Taubaté), mergulhou familiares, amigos e colegas em uma onda de tristeza e comoção nas redes sociais.
Conhecida carinhosamente como “Gigi”, a jovem recebeu dezenas de homenagens marcadas por mensagens de amor, saudade e despedida.
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A notícia do falecimento se espalhou rapidamente entre integrantes da comunidade acadêmica e mobilizou manifestações de pesar da universidade, de entidades estudantis e de pessoas próximas à estudante. A causa da morte não foi divulgada.
Em uma das mensagens mais emocionantes, a avó de Giovanna descreveu a neta como “guerreira” e relembrou a luta da jovem pela vida.
“Você foi guerreira, lutou pela vida, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, a chamou para perto de si. Um anjo que Deus colocou em nossas vidas. Amo você, minha neta querida”, escreveu.
'Palavras não podem expressar a dor e a tristeza'
A dor também tomou conta das mensagens publicadas por amigos e familiares. “As palavras não podem expressar a dor e a tristeza deste momento”, lamentou uma prima. Outra homenagem destacou o futuro interrompido cedo demais. “Minha sobrinha linda, um futuro brilhante pela frente.”
Nas redes sociais, colegas compartilharam lembranças, fotos e mensagens de despedida. “Sem palavras para uma notícia tão triste”, escreveu uma amiga. “Que sua luz e sua lembrança permaneçam para sempre no coração de todos.”
A frase “Crux sacra sit mihi lux”, que significa “Que a santa cruz seja minha luz”, aparecia como lema no perfil de Giovanna nas redes sociais. A expressão faz parte da medalha de São Bento e simboliza proteção espiritual e fé.
Departamento lamenta a morte de estudante
O Departamento de Saúde e Biotecnologia da Unitau publicou uma nota de pesar lamentando profundamente a morte da aluna.
“Sua presença fará falta na nossa comunidade acadêmica. Que sua memória seja guardada com carinho por todos que compartilharam com ela essa trajetória”, afirmou a universidade.
A Associação Atlética Acadêmica de Biomedicina de Taubaté também prestou homenagem à estudante.
“Que sua história, seu sorriso e sua memória permaneçam para sempre vivos entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, destacou a entidade.
A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Taubaté, informou que se uniu em oração pela jovem e pediu conforto aos familiares e amigos neste momento de luto.
A morte precoce de Giovanna deixou marcas profundas entre aqueles que conviviam com ela diariamente. Entre lágrimas, mensagens e homenagens, amigos tentam lidar com a despedida de uma jovem descrita por muitos como alegre, querida e cheia de sonhos.