13 de maio de 2026
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MORTE

Homem morre após relação sexual em motel da região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Motel na região teve morte
Motel na região teve morte

Um homem morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na madrugada de terça-feira (12). A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom por volta de 0h05 para atender o caso no Motel Stylus, localizado na avenida José Herculano, no bairro Perequê-Mirim.

No local, uma testemunha relatou aos policiais que estava em um dos quartos com Welliton Tiburcio Ferreira quando, após uma relação sexual, ele passou a apresentar mal súbito. Ainda segundo o registro, a testemunha tentou prestar os primeiros socorros, realizando massagens e procedimentos emergenciais até a chegada do atendimento médico.

Uma equipe de suporte avançado do Samu foi acionada e compareceu ao local. Após avaliação, o médico constatou a morte da vítima.

Diante das circunstâncias, a área foi preservada para o trabalho da perícia técnica. Após os exames preliminares, o corpo foi removido por uma funerária para os procedimentos legais.

O caso foi apresentado na Delegacia de Caraguatatuba e registrado como morte suspeita, morte súbita sem causa aparente determinada. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do caso.

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