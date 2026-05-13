Um homem morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na madrugada de terça-feira (12). A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom por volta de 0h05 para atender o caso no Motel Stylus, localizado na avenida José Herculano, no bairro Perequê-Mirim.