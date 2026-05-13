Um homem de 35 anos morreu após ser atacado com golpes de faca dentro de um carro em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. O crime aconteceu no último domingo (10), nas proximidades de uma fábrica de refrigerantes, e terminou com dois suspeitos presos pela Polícia Militar.
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A vítima foi identificada como Johnes Madureira de Jesus. Segundo as investigações, ele estava no veículo acompanhado de uma mulher quando foi surpreendido pelo ataque. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos se aproxima e agride o homem.
Após o crime, Johnes foi encontrado morto embaixo de um caminhão estacionado na região.
Suspeitos foram localizados com carro da vítima
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, os suspeitos foram presos na madrugada de terça-feira (12) após trabalho de monitoramento e inteligência policial.
Os detidos são João Vitor Mendes Diniz, de 26 anos, e Maria Elane da Silva Morais, de 28 anos.
A dupla foi localizada após o veículo da vítima ser identificado circulando pela região de Ceilândia. Durante a abordagem, os policiais encontraram os suspeitos com o automóvel de Johnes.
Caso é investigado como latrocínio
Segundo a polícia, os dois presos deverão responder por latrocínio (roubo seguido de morte).
O caso segue sob investigação das autoridades do Distrito Federal, que apuram a dinâmica do crime e a participação de cada suspeito na ação.
A defesa da vítima não havia se manifestado até a última atualização do caso.