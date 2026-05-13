Um homem de 35 anos morreu após ser atacado com golpes de faca dentro de um carro em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. O crime aconteceu no último domingo (10), nas proximidades de uma fábrica de refrigerantes, e terminou com dois suspeitos presos pela Polícia Militar.

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A vítima foi identificada como Johnes Madureira de Jesus. Segundo as investigações, ele estava no veículo acompanhado de uma mulher quando foi surpreendido pelo ataque. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos se aproxima e agride o homem.