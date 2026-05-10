A estudante Carolina Ferreira, 21 anos, que acusa um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos de estupro, criticou a universidade em publicação nas redes sociais. Ela disse que “nenhuma providência foi tomada” com relação ao caso.

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“Não adianta de nada vocês ficarem soltando notas, não adianta de nada os professores soltarem notas, que convenhamos parecem que foram copiadas e coladas diretamente da inteligência artificial, sendo que vocês realmente, de fato, não tomam nenhuma providência. Nenhuma providência foi tomada”, disse a jovem em vídeo.