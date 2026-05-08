O jovem Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, de 19 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (5), em Taubaté, para desespero da mãe.
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“Estou muito assustada e preocupada. Quero encontrá-lo. A gente vê notícias de gente assassinada e fica muito assustada. Só quero achá-lo”, disse a líder de limpeza Marcela Laís, 35 anos.
Segundo ela, o filho estava com um tio, Allisson Alves Braga, de cerca de 30 anos, que também está desaparecido, além de outro jovem. Eles foram vistos pela última vez no bairro Jardim Sônia Maria, em Taubaté, nas proximidades da escola municipal Walther de Oliveira.
“O pessoal do bairro não sabe onde eles estão. Procurei em delegacias e não está preso. Fui até no IML ver um corpo, e graças a Deus não era ele. Continuo procurando”, afirmou a mãe.
Ela disse que o filho nunca desapareceu dessa maneira. Miguel divide uma casa pequena com o tio e não fez nenhum contato com a mãe desde o sumiço.
“Ligo e o celular dá desligado. Mando mensagem e não retorno. Não tenho nenhuma informação sobre o paradeiro dele”, disse Marcela, que vai procurar o jovem nos hospitais de Taubaté.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Miguel deve ligar para Marcela, no telefone (12) 99166-8760 ou para a polícia, pelo 190.