O jovem Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, de 19 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (5), em Taubaté, para desespero da mãe.

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“Estou muito assustada e preocupada. Quero encontrá-lo. A gente vê notícias de gente assassinada e fica muito assustada. Só quero achá-lo”, disse a líder de limpeza Marcela Laís, 35 anos.