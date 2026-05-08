A Polícia Civil caça um homem conhecido como "Carioca", acusado de estuprar duas adolescentes, de 13 e 15 anos, no centro de São José dos Campos.

O crime, ocorrido nesta quarta-feira (6), veio à tona após as vítimas revelarem que foram atraídas para uma emboscada articulada por uma colega de abrigo, de 16 anos, em troca de dinheiro para drogas e bebidas.

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