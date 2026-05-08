08 de maio de 2026
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POLÍCIA CAÇA HOMEM

Meninas de 13 e 15 anos sofrem estupro em SJC após fuga de abrigo

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa

A Polícia Civil caça um homem conhecido como "Carioca", acusado de estuprar duas adolescentes, de 13 e 15 anos, no centro de São José dos Campos.

O crime, ocorrido nesta quarta-feira (6), veio à tona após as vítimas revelarem que foram atraídas para uma emboscada articulada por uma colega de abrigo, de 16 anos, em troca de dinheiro para drogas e bebidas.

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A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência, que detalha o plano de fuga e a ação do agressor.

A emboscada e a fuga

Segundo o registro oficial, a fuga da entidade foi articulada na tarde de quarta-feira (6) por uma terceira adolescente, de 16 anos. Ela teria convencido as outras duas menores a deixarem o abrigo e as conduziu até um imóvel na Rua Coronel José Monteiro, no Centro.

No local, as vítimas foram levadas a um quarto e apresentadas a um homem conhecido como “Carioca”. As jovens relataram que se sentiram enganadas, pois acreditavam estar apenas saindo do abrigo e não sabiam que seriam entregues ao agressor.
Detalhes da investigação e aliciamento

O agressor, descrito como um homem pardo, careca e que usava um colete de guardador de carros, estuprou as duas menores. Para tentar disfarçar a movimentação e a saída das jovens do prédio, o criminoso chegou a entregar panfletos a elas.

Pontos fundamentais que a Polícia Civil apura:

  • Câmeras de segurança: O local do crime possuía monitoramento por câmeras voltado para a via pública, cujas imagens estão sendo requisitadas.
  • Pagamento pelo crime: A investigação aponta que a adolescente de 16 anos recebeu dinheiro do agressor logo após o crime para comprar bebidas e maconha.
  • Coação: Ao retornarem à instituição, a jovem que planejou a fuga ameaçou agredir as vítimas caso elas contassem a verdade aos orientadores.

Atendimento e providências

As menores retornaram ao abrigo por volta das 20h e foram imediatamente encaminhadas ao Hospital Municipal (Vila Industrial), onde receberam medicação de emergência.

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos já instaurou inquérito e solicitou os exames sexológicos ao IML. A polícia agora trabalha para localizar o paradeiro de "Carioca" e apurar a responsabilidade legal da adolescente que coordenou a saída das vítimas.

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