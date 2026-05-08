A rede Atacadão, do Grupo Carrefour, tem 56 vagas de emprego abertas distribuídas entre as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e setores, desde o operacional até posições de liderança.
Salários chegam a R$ 2.600, além de um pacote de benefícios atrativos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vagas em Jacareí
Em Jacareí, o destaque é para a função de auxiliar de armazém, com 11 posições abertas. Há também oportunidades para fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, açougueiro e auxiliar de cozinha.
Vagas em São José dos Campos
São José dos Campos tem oportunidades para fiscal de prevenção e perdas, repositor de frios, operador de caixa, auxiliar de manutenção e líder de setor, empacotador e auxiliar de cozinha.
Vagas em Taubaté
Em Taubaté, as vagas estão concentradas no setor de frente de caixa e vendas. A unidade busca 7 novos operadores de caixa, além de operadores de cartões e repositores para o setor de açougue.
Inclusão e benefícios
Além das vagas locais, o Atacadão mantém um Banco de Talentos para suprir vagas futuras em todo o país.
Para quem busca o primeiro emprego, a rede também disponibiliza vagas para menor aprendiz, com jornadas parciais e auxílio escolar. As oportunidades aceitam candidatos PCD (Pessoa com Deficiência) e há outras exclusivas para esse público.
A maioria das contratações segue o regime CLT (Efetivo) e oferece remuneração compatível com o mercado, além de pacote de benefícios incluindo assistência médica, odontológica e outros previstos em lei.
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o portal de carreiras oficial da empresa para conferir os requisitos específicos de cada cargo e cadastrar o currículo. Como o processo seletivo é dinâmico, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.