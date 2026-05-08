A rede Atacadão, do Grupo Carrefour, tem 56 vagas de emprego abertas distribuídas entre as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e setores, desde o operacional até posições de liderança.

Salários chegam a R$ 2.600, além de um pacote de benefícios atrativos.

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Vagas em Jacareí