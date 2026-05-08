O CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, confirmou nesta sexta-feira (8) que a fabricante está empenhada em duas campanhas de venda bilionárias da aeronave multimissão KC-390 Millennium. Os clientes em potencial são a Índia e os Estados Unidos.

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Na Índia, a empresa está investindo para estabelecer operações no país de olho no que pode ser um dos maiores negócios da sua história: a venda de até 80 cargueiros KC-390 Millennium para a Força Aérea indiana.