O CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, confirmou nesta sexta-feira (8) que a fabricante está empenhada em duas campanhas de venda bilionárias da aeronave multimissão KC-390 Millennium. Os clientes em potencial são a Índia e os Estados Unidos.
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Na Índia, a empresa está investindo para estabelecer operações no país de olho no que pode ser um dos maiores negócios da sua história: a venda de até 80 cargueiros KC-390 Millennium para a Força Aérea indiana.
O valor estimado de cada avião desse modelo gira em torno de US$ 150 milhões – cerca de R$ 750 milhões pela taxa de câmbio atual. Com isso, o contrato na Índia pode passar de R$ 60 bilhões.
Trata-se de uma licitação do governo indiano cujo prazo de conclusão ainda é desconhecido, e pode levar alguns anos.
Mesmo assim, a Embraer reforça sua presença e estabelece parcerias na Índia para aumentar sua competitividade na concorrência internacional.
Estrutura da Embraer na Índia
Em outubro do ano passado, a Embraer inaugurou um escritório de representação em Nova Delhi, capital da Índia, espaço que vai receber fornecedores, clientes e interessados em comprar suas aeronaves, além de servir como centro de operações da companhia brasileira no país.
“Está avançando bem [a licitação] na Índia e temos equipe focada nisso. Projeto muito grande e relevante para a Embraer. Estamos acompanhando de perto. Estamos vendo localização da montagem do avião do país. Nossa equipe de compras, engenharia e de negócios já estão preparadas para fazer a proposta competitiva para a campanha”, disse Gomes Neto nesta sexta, em audioconferência acompanhada por OVALE.
Se a Embraer ganhar a concorrência, vai precisar abrir uma fábrica na Índia para montar os aviões e atender ao requisito de ter ao menos 50% de conteúdo local, o que requer o envolvimento de empresas indianas.
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Estados Unidos
Outro grande contrato em disputa pela Embraer é o de fornecer o KC-390 Millennium para a Força Aérea Americana.
“Também estamos com a mesma energia e trabalhando muito forte com nosso parceiro [nos EUA]. Levamos o avião várias vezes aos Estados Unidos para convencer a Força Aérea Americana da capacidade do avião”, afirmou Gomes Neto.
No país, a Embraer trabalha em parceria com a Northrop Grumman Corporation para aprimorar as capacidades de reabastecimento da aeronave para a Força Aérea dos EUA.
“As empresas estão unindo esforços para combinar seus conhecimentos e expertise a fim de acelerar as iniciativas necessárias para desenvolver um sistema de reabastecimento aéreo de última geração”, disse a fabricante.
Capacidade de produção
Gomes Neto disse que a Embraer trabalha para expandir a capacidade de produção do KC-390 Millennium no Brasil, para 10 unidades por ano. Se vencer os contratos na Índia e nos EUA, as aeronaves terão que ser montadas fora do país.
“Estamos investindo para expandir a capacidade de produção do KC-390, aumentando um por ano. Essa capacidade será suficiente para dar suporte à campanha atual de vendas. Mas também estamos trabalhando em campanhas que poderão trazer volumes mais elevados, só que elas poderão mudar o local de produção”, disse o CEO.
“Se ganhar na Índia, aeronave será montada na Índia, com muitos fornecedores locais, o que ajudará a aumentar a capacidade. A outra frente é nos EUA. Estamos trabalhando para desenvolver outros sistemas e capacidades para garantir que o KC -390 estará pronto para entrar na Força Aérea Americana para reabastecimento de combustível [de aeronaves em voo], e será montada nos EUA. Isso aumentará nossa capacidade e significativamente nosso negócio”, afirmou Gomes Neto.