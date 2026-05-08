A morte de Isabela Milioni Peres, de 21 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em São José dos Campos. Ela faleceu nesta sexta-feira (8).
Isabela era neta de Priscila Vidal Milioni e do professor Armando Zeferino Milioni, nome reconhecido no meio acadêmico e científico brasileiro. Armando é professor titular aposentado do ITA, engenheiro, pesquisador, ex-secretário nacional do MCTI, além de ter atuado como vice-reitor da UFABC e diretor da Unifesp, campus São José dos Campos.
Nas redes sociais, o professor Armando Milioni publicou uma mensagem emocionada em homenagem à neta.
“Isabela Milioni Peres, minha neta adorada, luz de brilho intenso e único nas vidas de quem a conheceu, apagou-se nesta madrugada”, escreveu.
A despedida de Isabela será realizada neste sábado (9), no Cemitério Parque das Flores, na Travessa do Capitingal, 114, no Residencial Gazzo, em São José dos Campos.
O velório terá início às 8h e seguirá até as 11h. O sepultamento também será realizado no Cemitério Parque das Flores.
A causa da morte não foi revelada.