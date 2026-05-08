A morte de Isabela Milioni Peres, de 21 anos, causou comoção entre familiares, amigos e conhecidos em São José dos Campos. Ela faleceu nesta sexta-feira (8).

Isabela era neta de Priscila Vidal Milioni e do professor Armando Zeferino Milioni, nome reconhecido no meio acadêmico e científico brasileiro. Armando é professor titular aposentado do ITA, engenheiro, pesquisador, ex-secretário nacional do MCTI, além de ter atuado como vice-reitor da UFABC e diretor da Unifesp, campus São José dos Campos.

Nas redes sociais, o professor Armando Milioni publicou uma mensagem emocionada em homenagem à neta.