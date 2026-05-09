Com 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, o influencer e jornalista Guilherme Pallesi publicou um vídeo com duras críticas à direção da Unesp (Universidade Estadual Paulista). A publicação surgiu apó a denúncia de uma ex-aluna da Unesp de São José dos Campos, que acusa um professor de a ter estuprado. O caso tornou-se público há duas semanas.
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“Esse vídeo é para vocês, professores, diretores, responsáveis pela Unesp. Vocês são cegos? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão brincando com coisa séria?”, diz o jornalista. “Não adianta fingir que nada está acontecendo que eu vou cobrar”.
A estudante Carolina Ferreira, 21 anos, acusa um professor da Unesp de São José dos Campos de estupro. O caso foi revelado por OVALE e ganhou repercussão nacional. Segundo ela, o crime ocorreu em 2023, quando ela tinha 18 anos. A dor a levou a deixar a universidade e adiar o sonho de ser dentista.
Pallesi disse que recebeu mais de 100 denúncias depois de o caso de São José dos Campos ter vindo à tona. “Só em post de vocês, na universidade de vocês, são mais de 200 relatos de abuso, de estupro, de violência sexual”, afirmou o jornalista.
“O que mais falta para vocês se manifestarem de forma efetiva e resolver essa pouca vergonha que acontece na instituição. O aluno sai de casa para estudar e aí recebe como prêmio um abuso de um professor, um ataque no banheiro de professor, um estupro de professores. É isso que vocês estão entregando aos alunos, o Unesp?”, questionou o jornalista.
“Não é possível que uma instituição tão séria como essa vai fechar os olhos para essa bagunça, para essa pouca vergonha que está acontecendo nas instituições. E não é só em São José”, completou Pallesi.
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Influencer cobrou investigação
Ele incentivou os alunos da instituição a “nãos e calarem” diante das situações de assédio e abuso sexual. Ele cobrou investigação por parte da universidade.
“Vocês falaram que não têm prova, por isso vocês não investigam. Mais prova do que isso? Aonde há fumaça há fogo. O que falta para vocês é boa vontade”, disse.
Ele mencionou a manifestação que reuniu cerca de 200 estudantes em São José dos Campos, na faculdade de odontologia, no dia 4 de maio, para protestar contra os casos de assédio e abuso na Unesp.
Fiquei sabendo que rolou uma manifestação na Unesp de São José. O reitor nem foi, o diretor nem foi. Uma zona, uma pouca vergonha, uma falta de respeito e de caráter. E não adianta tentar me calar”, afirmou o jornalista.