Com 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, o influencer e jornalista Guilherme Pallesi publicou um vídeo com duras críticas à direção da Unesp (Universidade Estadual Paulista). A publicação surgiu apó a denúncia de uma ex-aluna da Unesp de São José dos Campos, que acusa um professor de a ter estuprado. O caso tornou-se público há duas semanas.

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“Esse vídeo é para vocês, professores, diretores, responsáveis pela Unesp. Vocês são cegos? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão brincando com coisa séria?”, diz o jornalista. “Não adianta fingir que nada está acontecendo que eu vou cobrar”.