A reintegração de posse da comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José dos Campos, pode ganhar novos desdobramentos a partir da próxima segunda-feira (11).

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A reportagem teve acesso a um documento do processo que tramita na Justiça. De acordo com o material, há cerca de 20 dias, foram enviados ofícios à Prefeitura de São José dos Campos e à Polícia Militar para que os órgãos se manifestem sobre a desocupação da área.