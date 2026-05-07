Uma menina de 6 anos de São José dos Campos desenvolveu um quadro alérgico grave após a mãe lavar as roupas dela usando produtos da marca Ypê, que fazem parte de lote da marca que foi vetado por determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

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A medida foi anunciada nesta quinta-feira (7) e inclui a suspensão da fabricação, comercialização e o recolhimento de todos os lotes com numeração final 1 de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes fabricados na unidade da empresa em Amparo (SP).