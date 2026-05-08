A Justiça extinguiu a ação que apontava supostas irregularidades na tramitação, na Câmara de Taubaté, de dois projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autorizaram o município a parcelar e reparcelar, em até 25 anos, as dívidas contraídas com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) nas últimas três gestões (incluindo a atual).

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Na sentença, expedida nessa quinta-feira (7), o juiz Anderson da Silva Almeida, da Vara da Fazenda Pública de Taubaté, apontou que houve "perda superveniente do interesse processual", pois os projetos já foram aprovados pelos vereadores, sancionados pelo prefeito e convertidos em leis. "Dessa forma, a providência pleiteada, intervenção no trâmite parlamentar, tornou-se inútil, uma vez que o processo legislativo se encontra encerrado".