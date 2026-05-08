Novas imagens obtidas pela Polícia Civil mostram que Wesley Sousa Ribeiro, de 31 anos, passou o fim de semana no litoral paulista após matar a companheira, a motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, em São José dos Campos.

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Segundo a investigação, ele fugiu com o carro da vítima e circulou por cidades como Ubatuba e Itanhaém antes de seguir para o Rio de Janeiro.