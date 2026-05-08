Novas imagens obtidas pela Polícia Civil mostram que Wesley Sousa Ribeiro, de 31 anos, passou o fim de semana no litoral paulista após matar a companheira, a motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, em São José dos Campos.
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Segundo a investigação, ele fugiu com o carro da vítima e circulou por cidades como Ubatuba e Itanhaém antes de seguir para o Rio de Janeiro.
As imagens analisadas pelos investigadores mostram o suspeito em deslocamentos pelo litoral após o crime. De acordo com a apuração, ele aparentava tranquilidade durante a fuga.
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Wesley confessou ter assassinado Thalita dentro da casa onde o casal vivia, no bairro Majestic, na zona leste de São José dos Campos. A perícia apontou que a vítima foi morta com 13 facadas.
O corpo da motorista foi encontrado enrolado em um cobertor dentro da residência do casal. O imóvel precisou ser arrombado para a entrada das equipes policiais.
Após a confissão, a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito por 30 dias. Ele foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos e vai responder por feminicídio.
Fuga após o crime
Segundo a investigação, após passar pelo litoral paulista, ele seguiu na segunda-feira (4) para o Rio de Janeiro.
O veículo de Thalita foi localizado em Resende (RJ). Já Wesley acabou preso em Aparecida, no Vale do Paraíba, ao desembarcar de um ônibus vindo do Rio.
Durante depoimento à Delegacia de Homicídios, ele afirmou ter jogado no rio Paraíba, em Resende, a faca usada no crime e o celular da vítima.
A Polícia Civil informou que o suspeito já tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.
Confissão e antecedentes
Durante o interrogatório, Wesley confessou o feminicídio e afirmou que atacou Thalita após uma discussão motivada pelo fim do relacionamento.
Segundo o delegado Neimar Camargo Mendes, responsável pelo caso, o suspeito disse que “perdeu a cabeça” depois que a vítima pediu que ele deixasse a casa. “Foi uma briga no sábado. Ela disse que não queria mais, que era para ele sair de casa e ele perdeu a cabeça”, afirmou o delegado.
Wesley contou ainda que pegou uma faca na cozinha e escondeu o objeto debaixo do travesseiro antes do ataque. Segundo ele, Thalita tentou se defender.
No depoimento, Wesley também relatou uso frequente de cocaína e consumo constante de bebida alcoólica.
Vítima relatou medo
As investigações apontam que Thalita já havia denunciado episódios anteriores de violência doméstica e possuía medida protetiva contra o ex-companheiro.
Semanas antes do crime, ela relatou a uma amiga que tinha medo de Wesley e descreveu ameaças feitas por ele durante o relacionamento.
Em uma das mensagens, Thalita contou que acordou durante a madrugada e encontrou o companheiro segurando uma faca. “Ele falou para mim assim: ‘Toma, chama a polícia. Fala que eu tentei te matar antes que eu faça uma merda’”, relatou.
A Polícia Civil pretende concluir o inquérito nos próximos dias e pedir a conversão da prisão temporária em preventiva.