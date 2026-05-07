A Justiça decretou a prisão temporária de Wesley Sousa Ribeiro, 31 anos, suspeito de matar a companheira Thalita de Arantes Lima, 41 anos, em São José dos Campos. A decisão foi tomada pela Vara do Júri e prevê 30 dias de prisão, prazo que pode ser renovado pelo mesmo período.

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Após confessar o crime à Polícia Civil, Wesley foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos, onde permanecerá preso enquanto as investigações avançam.