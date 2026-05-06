Encontrada morta dentro de casa, em São José dos Campos, a motorista Thalita de Arantes Lima, 41 anos, tinha 13 lesões por arma branca no corpo, segundo revelou a Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Thalita foi encontrada morta na noite de segunda-feira (4), com sinais de violência, em uma residência no bairro Majestic, na região leste de São José. De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, ela apresentava perfurações compatíveis com golpes de arma branca, o que reforça a suspeita de feminicídio.