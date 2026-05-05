A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu nesta terça-feira (5) Wesley Souza Ribeiro, suspeito de envolvimento na morte de Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, motorista da empresa Joseense, encontrada morta com sinais de violência dentro de casa, em São José dos Campos.

Segundo o delegado Neimar Camargo, o suspeito estava no estado do Rio de Janeiro e foi localizado após viajar de ônibus de Resende para Aparecida. Ele foi preso no momento em que descia do coletivo.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios. Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil havia pedido a prisão temporária de Wesley pelo crime de feminicídio, mas a Justiça ainda não havia se manifestado sobre a solicitação. No entanto, os investigadores conseguiram cumprir contra ele um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, solicitado pela Delegacia de Defesa da Mulher, DDM.