Uma aluna de 15 anos foi agarrada e amarrada por quatro adolescentes em uma tentativa de estupro coletivo dentro de escola municipal de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na tarde do dia 30 de abril, e foi comunicado à polícia nessa terça-feira (5). O caso foi registrado como ato infracional relativo a estupro de vulnerável tentado.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agarrada por quatro adolescentes ao final da aula na escola municipal CAIC Dr. José Diogo Bastos, no Jardim América, em Cruzeiro.
Os jovens utilizaram a blusa da própria vítima para amarrar seus pulsos e disseram que iriam fazê-la “virar mulher”. A vítima conseguiu se defender, evitando que suas roupas fossem retiradas, mas relatou que um dos agressores a segurou por trás, encostando os órgãos genitais nela.
As agressões apenas cessaram quando o sinal bateu para que os alunos pegassem o ônibus escolar. O boletim também aponta que uma funcionária da escola teria presenciado o final do ocorrido e rido da situação.
Jovem sofre bullying na escola
A mãe da jovem relatou à Polícia Civil que a filha se veste de forma masculina e, por esse motivo, vem sofrendo bullying constante na instituição de ensino.
A mãe da aluna procurou a vice-diretora e o diretor da escola, além do Conselho Tutelar, antes de registrar o boletim de ocorrência na polícia. A Polícia Civil investiga o caso e a Delegacia Seccional de Cruzeiro assumiu o registro inicial.
O local do fato possui câmeras de segurança que podem ter captado imagens do ataque para auxiliar nas investigações. A estudante não sofreu lesões físicas aparentes. O caso segue sob investigação.
O que diz a Prefeitura
Por meio de nota, a Prefeitura de Cruzeiro informou que tomou conhecimento dos fatos relatados e esclarece que, por meio das secretarias de Educação e de Segurança Pública, já iniciou a apuração rigorosa do caso. Paralelamente, o caso segue sob investigação das autoridades policiais, com o devido acompanhamento do Conselho Tutelar. A administração municipal disse estar à disposição para auxiliar às investigações.
"Desde o dia dos fatos (30/04), a Prefeitura tem tomado todas as providências e realizado o acompanhamento necessário. Ressaltamos ainda, que já foi instaurada sindicância interna para averiguação completa dos acontecimentos, com a devida análise de todas as versões apresentadas, garantindo a transparência e a responsabilidade no processo", diz a nota.
"A Prefeitura reafirma seu compromisso com a segurança, o respeito e a integridade de todos os alunos da rede municipal, adotando todas as medidas cabíveis diante da situação."