Uma aluna de 15 anos foi agarrada e amarrada por quatro adolescentes em uma tentativa de estupro coletivo dentro de escola municipal de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na tarde do dia 30 de abril, e foi comunicado à polícia nessa terça-feira (5). O caso foi registrado como ato infracional relativo a estupro de vulnerável tentado.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi agarrada por quatro adolescentes ao final da aula na escola municipal CAIC Dr. José Diogo Bastos, no Jardim América, em Cruzeiro.