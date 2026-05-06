Centenas de moradores da comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos, vivem dias de apreensão diante de uma ordem judicial de reintegração de posse que pode deixar 471 pessoas sem moradia no município.

A situação mobilizou a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que acompanha o caso e esteve no local para verificar as condições da área e monitorar o cumprimento dos direitos das famílias afetadas pela possível desocupação.

Segundo levantamento realizado pela Prefeitura de São José a pedido da Justiça, a ocupação abriga 207 famílias distribuídas em 175 moradias.