Após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manter a cassação do mandato por infidelidade partidária, o agora ex-deputado estadual Ortiz Junior (Republicanos) deixou a Assembleia Legislativa nessa quinta-feira (7). No lugar dele, assumiu a deputada estadual Damaris Moura (PSDB).

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Em nota encaminhada à reportagem, Ortiz afirmou que "deixa a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com a consciência tranquila de ter realizado o melhor trabalho possível em defesa da população paulista e dos municípios do estado, sempre pautado pela legalidade, transparência e compromisso público".