“Mãe, amiga, apaixonada pela família.”
É assim que amigos e colegas descrevem Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, encontrada morta após dias desaparecida em São José dos Campos. A morte da motorista de ônibus, conhecida pelo carinho com passageiros, provocou forte comoção na cidade.
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Novos detalhes do boletim de ocorrência da Polícia Militar apontam que o corpo apresentava perfurações compatíveis com golpes de arma branca, reforçando a suspeita de feminicídio
Conhecida entre passageiros do transporte público, Thalita trabalhava como motorista de ônibus e havia atuado anteriormente como cobradora. Segundo relatos, era considerada uma profissional querida e próxima da comunidade. De acordo com conhecidos, ela deixa um filho.
“Mãe, amiga, família. Uma profissional do transporte. Dedicada a todos os momentos. Meus sentimentos à família e aos familiares. Vamos sentir sua falta”, disse Alisson Renan Castro.
“Recebemos com muita tristeza o falecimento da companheira Thalita, motorista da empresa Joseense. A categoria em luto! Nossas condolências aos familiares e amigos”, disse José Carlos de Souza, membro do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
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Corpo enrolado em cobertor
O corpo foi localizado na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h10, em um imóvel no bairro Majestic, na zona leste de São José. De acordo com o boletim de ocorrência, a residência estava trancada e precisou ser arrombada para a entrada das equipes.
Dentro do imóvel, Thalita foi encontrada enrolada em um cobertor, em avançado estado de decomposição, com vestígios de sangue ao redor.
A identificação foi possível após familiares registrarem o desaparecimento, o que ajudou a direcionar as buscas até o endereço.
Polícia Civil investiga o caso
O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita no 6º DP (Distrito Policial), que está a cargo da investigação. Inicialmente, havia suspeita de feminicídio, mas, segundo a polícia, os elementos encontrados até o momento não permitem confirmar essa hipótese.
A investigação, no entanto, não descarta nenhuma linha e aguarda o resultado dos laudos periciais.
Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local, com apoio de representantes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos que devem apontar a causa da morte.
Motorista do transporte público
Nas redes sociais, dezenas de moradores de São José destacaram o profissionalismo de Thalita, muito querida por usuários do transporte público na cidade.
“A conheci quando era cobradora de ônibus da linha Bom Retiro. Todos os dias eu vinha no ônibus em que ela era cobradora, depois ela passou para motorista e foi para outra linha. Era muito alegre, educada e conversava com a gente. Descanse em paz, Thalita”, afirmou Raquel Antunes.
“Me lembro dela no ônibus, muito educada. Que Deus lhe dê o descanso e conforto à família”, disse Lucia Maria Souza.
Fabiana Sabrina escreveu: “Descanse em paz, amiga. Foi boa sua amizade. Você era muito educada e brincalhona. Que Deus conforte o coração da família”.