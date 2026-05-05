“Mãe, amiga, apaixonada pela família.”

É assim que amigos e colegas descrevem Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, encontrada morta após dias desaparecida em São José dos Campos. A morte da motorista de ônibus, conhecida pelo carinho com passageiros, provocou forte comoção na cidade.

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