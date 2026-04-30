Por unanimidade, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou o novo recurso do deputado estadual Ortiz Junior (Republicanos) e manteve a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária.

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A apelação foi analisada em sessão virtual, que se encerrou nessa quinta-feira (30). Os sete ministros se manifestaram contra o recurso. O voto do relator, André Mendonça, foi acompanhado por Floriano Marques, Cármen Lúcia, Antonio Carlos Ferreira, Estela Aranha, Nunes Marques e Ricardo Villas Bôas Cueva.