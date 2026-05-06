Em mensagens enviadas ao filho da motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, 41 anos, horas antes de o corpo dela ser encontrado, o ex-companheiro dela, Wesley Souza Ribeiro, 31 anos, que foi preso e confessou ter matado a mulher, fingiu preocupação pelo desaparecimento dela.

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OVALE teve acesso a áudios enviados por Wesley para o filho de Thalita, que procurava pela mãe em São José dos Campos. Ela estava desaparecida e foi encontrada morta, com sinais de violência, na noite de segunda-feira (4), enrolada em um cobertor dentro de uma casa no Jardim Majestic, na região leste de São José dos Campos.