A Polícia Civil identificou como Marco Antonio de Souza, 59 anos, a vítima fatal do acidente entre motos em Jacareí. Ele morreu após a colisão entre duas motocicletas na rua Orlando de Oliveira Rosa, trecho da rodovia Euryale de Jesus Zerbine (SP-66), na altura do km 91, próximo ao Sesi, na tarde dessa segunda-feira (4).
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A identificação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. Marco Antonio aparece no documento como vítima fatal. O corpo foi reconhecido formalmente pela esposa, após a chegada de familiares ao local do acidente.
De acordo com o registro policial, a motocicleta da vítima era uma Honda CB 300R preta, ano 2013, com placas de Jacareí. O veículo consta no boletim em nome de Marco Antonio de Souza. A ocorrência também aponta que outro motociclista, um jovem de 18 anos, ficou ferido.
O boletim informa que equipes policiais fizeram o isolamento da área após o acidente. A perícia também foi acionada para os trabalhos técnicos no local.
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Homicídio culposo na direção de veículo
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A apuração deve esclarecer a dinâmica da colisão, o sentido das motos e as circunstâncias do acidente.
Familiares informaram à Polícia Civil que alguns pertences da vítima foram encontrados, entre eles bolsa, calçado e carteira com documentos. O aparelho celular de Marco Antonio, no entanto, não foi localizado, conforme consta no boletim.
A família relatou que acreditava que ele portava o telefone ao sair de casa, pois teria mantido contato com a esposa antes do acidente.