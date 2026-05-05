A Polícia Civil identificou como Marco Antonio de Souza, 59 anos, a vítima fatal do acidente entre motos em Jacareí. Ele morreu após a colisão entre duas motocicletas na rua Orlando de Oliveira Rosa, trecho da rodovia Euryale de Jesus Zerbine (SP-66), na altura do km 91, próximo ao Sesi, na tarde dessa segunda-feira (4).

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A identificação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. Marco Antonio aparece no documento como vítima fatal. O corpo foi reconhecido formalmente pela esposa, após a chegada de familiares ao local do acidente.