Um dos comerciantes mais antigos em atividade receberá uma homenagem oficial após mais de seis décadas dedicadas ao comércio de rua. Aos 90 anos, Jorge El Khoury será reconhecido com o Título de Cidadão Joseense, em reconhecimento à sua trajetória marcada por trabalho, tradição e vínculo com a comunidade.

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A cerimônia está marcada para a próxima sexta-feira (8), no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos. A homenagem, iniciativa do vereador Lino Bispo (PL) celebra a história de um imigrante que chegou ao Brasil ainda jovem, fugindo da guerra no Líbano, e construiu a vida a partir do comércio no Vale do Paraíba.