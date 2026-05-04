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TRADIÇÃO

Jorge El Khoury, 90 anos de idade e 60 de comércio em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo pessoal
Jorge El Khoury, 90 anos de idade e 60 de comércio em SJC
Jorge El Khoury, 90 anos de idade e 60 de comércio em SJC

Um dos comerciantes mais antigos em atividade receberá uma homenagem oficial após mais de seis décadas dedicadas ao comércio de rua. Aos 90 anos, Jorge El Khoury será reconhecido com o Título de Cidadão Joseense, em reconhecimento à sua trajetória marcada por trabalho, tradição e vínculo com a comunidade.

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A cerimônia está marcada para a próxima sexta-feira (8), no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos. A homenagem, iniciativa do vereador Lino Bispo (PL) celebra a história de um imigrante que chegou ao Brasil ainda jovem, fugindo da guerra no Líbano, e construiu a vida a partir do comércio no Vale do Paraíba.

Jorge iniciou sua jornada como mascate, viajando de ônibus entre cidades da região com uma mala de mercadorias. Com o tempo, conseguiu se estabelecer no Centro da cidade, onde abriu a loja Casa Unida, localizada na Rua Siqueira Campos, 21. O comércio permanece no mesmo endereço há cerca de 60 anos.

Mais do que um ponto comercial, a loja preserva características que remetem ao passado. O espaço mantém a estrutura original, sem reformas ou modernizações, por escolha do proprietário. A forma de atendimento também segue tradições antigas, como a venda fiada anotada em cadernetas e a relação de confiança com clientes antigos.

O nome do estabelecimento reflete um valor central na vida do comerciante: a união da família. Casado, pai de quatro filhos e avô de nove netos, Jorge influenciou os familiares, que também seguiram no ramo comercial.

Mesmo aos 90 anos, ele segue ativo e abre a loja diariamente. Conhecido pela simpatia e pelas histórias que guarda sobre o crescimento de São José dos Campos, Jorge se tornou uma figura tradicional do Centro.

A homenagem em vida representa, para a família, o reconhecimento de uma trajetória construída com esforço, resiliência e dedicação à cidade que escolheu para viver.

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