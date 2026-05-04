Um dos comerciantes mais antigos em atividade receberá uma homenagem oficial após mais de seis décadas dedicadas ao comércio de rua. Aos 90 anos, Jorge El Khoury será reconhecido com o Título de Cidadão Joseense, em reconhecimento à sua trajetória marcada por trabalho, tradição e vínculo com a comunidade.
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A cerimônia está marcada para a próxima sexta-feira (8), no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos. A homenagem, iniciativa do vereador Lino Bispo (PL) celebra a história de um imigrante que chegou ao Brasil ainda jovem, fugindo da guerra no Líbano, e construiu a vida a partir do comércio no Vale do Paraíba.
Jorge iniciou sua jornada como mascate, viajando de ônibus entre cidades da região com uma mala de mercadorias. Com o tempo, conseguiu se estabelecer no Centro da cidade, onde abriu a loja Casa Unida, localizada na Rua Siqueira Campos, 21. O comércio permanece no mesmo endereço há cerca de 60 anos.
Mais do que um ponto comercial, a loja preserva características que remetem ao passado. O espaço mantém a estrutura original, sem reformas ou modernizações, por escolha do proprietário. A forma de atendimento também segue tradições antigas, como a venda fiada anotada em cadernetas e a relação de confiança com clientes antigos.
O nome do estabelecimento reflete um valor central na vida do comerciante: a união da família. Casado, pai de quatro filhos e avô de nove netos, Jorge influenciou os familiares, que também seguiram no ramo comercial.
Mesmo aos 90 anos, ele segue ativo e abre a loja diariamente. Conhecido pela simpatia e pelas histórias que guarda sobre o crescimento de São José dos Campos, Jorge se tornou uma figura tradicional do Centro.
A homenagem em vida representa, para a família, o reconhecimento de uma trajetória construída com esforço, resiliência e dedicação à cidade que escolheu para viver.