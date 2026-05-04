Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (4), na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí.

De acordo com informações de testemunhas, a colisão foi violenta e aconteceu de forma frontal, envolvendo veículos que trafegavam pela rodovia. Com o impacto, a via precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no começo da noite, trabalhava no socorro às vítimas no local. Equipes de emergência também atuavam na área para prestar atendimento e garantir a segurança durante a operação.