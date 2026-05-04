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ACIDENTE

URGENTE: Acidente grave fecha a Rodovia Nilo Máximo em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Nilo Máximo
Acidente na Nilo Máximo

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (4), na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí.

De acordo com informações de testemunhas, a colisão foi violenta e aconteceu de forma frontal, envolvendo veículos que trafegavam pela rodovia. Com o impacto, a via precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no começo da noite, trabalhava no socorro às vítimas no local. Equipes de emergência também atuavam na área para prestar atendimento e garantir a segurança durante a operação.

Até o momento, não havia informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre a gravidade dos ferimentos.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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