Em mensagem enviada para uma amiga, semanas antes de ser morta pelo ex-companheiro em São José dos Campos, a motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, 41 anos, disse que estava com medo dele e que "não aguentava mais” o relacionamento.

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Ela contou que foi acordada uma noite com o ex segurando uma faca na mão. “Ele falou para mim assim: ‘Toma, chama a polícia. Fala que eu tentei te matar antes que eu faça uma merda’”, disse ela na mensagem.