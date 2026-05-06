Wesley Souza Ribeiro, ex-companheiro da motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, 41 anos, confessou que matou a mulher em São José dos Campos. A confissão ocorreu nesta quarta-feira (6), durante depoimento a policiais da Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, que conduz a investigação. A Justiça também decretou a prisão preventiva dele.

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Thalita foi morta brutalmente dentro de uma casa na região leste de São José dos Campos, com 13 facadas, na noite de segunda-feira (5). Antes de ser morta, a motorista tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro.