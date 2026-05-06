O ex-companheiro da motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, 41 anos, morta a facadas em São José dos Campos, foi preso pela Polícia Civil em Aparecida, após descer de um ônibus vindo de Resende (RJ).

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Thalita foi morta brutalmente dentro de uma casa na região leste de São José dos Campos, com 13 facadas, na noite de segunda-feira (5).