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Morta brutalmente em São José dos Campos, com 13 facadas , a motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, Wesley Souza Ribeiro, que foi preso na noite desta terça-feira (5), acusado pelo assassinato. O feminicídio comoveu o Vale do Paraíba.

A informação sobre a medida protetiva foi confirmada a OVALE pela Polícia Civil. De acordo com a investigação, no entanto, Thalita havia voltado a se relacionar com Wesley. A vítima, de 41 anos, foi encontrada morta na noite da última segunda-feira (4).

Segundo a Polícia Civil, a medida ainda estava vigente no momento do crime. O BO de agressão foi registrado em 18 de maio de 2025, na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

"(...) Quando cheguei em casa ele [Wesley] pulou o portão e arrombou a porta da frente, me bateu e me trancou no fundo da casa, na churrasqueira, gritei por socorro, minha vizinha me socorreu e abriu a porta, ele fugiu, quebrou a maçaneta da porta do carro, liguei para a polícia", diz o relato de Thalita no BO.